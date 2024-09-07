Недопуск наблюдателей и горящий свет ночью: В Горизбиркоме рассказали об инцидентах в первый день выборов губернатора Петербурга

В Санкт-Петербургской избирательной комиссии рассказали об инцидентах, которые произошли в первый день выборов губернатора. В целом голосование проходило штатно, а от жителей поступило минимальное количество обращений. Тем не менее некоторые моменты встревожили граждан. Так, очевидцы заметили, что в образовательном учреждении, где расположены УИК № 2234 и № 2235, горел свет, а также происходили какие-то действия уже после завершения работы избирательных участков. Выяснилось, что ничего противозаконного там не происходило.