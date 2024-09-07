Олбани
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев исключил отмену санкций при победе Трампа на выборах

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что бизнесмен Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в США не станет снимать санкции в отношении РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Трамп, как бизнесмен, понимает, что санкции вредят господству доллара в мире. Однако не настолько, чтобы устроить в США революцию и пойти против антироссийской линии пресловутого deep state, которое гораздо сильнее любого Трампа», — написал господин Медведев в Telegram.

Дональд Трамп — кандидат от Республиканской партии. Что касается кандидата от демократов — Камалы Харрис, то от нее, по мнению Дмитрия Медведева, «тем более не стоит ждать никаких сюрпризов».

В целом действия властей США по отношению к России господин Медведев описал формулой «sanctions forever». Он отметил, что ограничения против СССР действовали на протяжении почти всего XX века, а сейчас санкции вернулись в «беспрецедентном масштабе». Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.