Медведев исключил отмену санкций при победе Трампа на выборах

«Трамп, как бизнесмен, понимает, что санкции вредят господству доллара в мире. Однако не настолько, чтобы устроить в США революцию и пойти против антироссийской линии пресловутого deep state, которое гораздо сильнее любого Трампа», — написал господин Медведев в Telegram.
Дональд Трамп — кандидат от Республиканской партии. Что касается кандидата от демократов — Камалы Харрис, то от нее, по мнению Дмитрия Медведева, «тем более не стоит ждать никаких сюрпризов».
В целом действия властей США по отношению к России господин Медведев описал формулой «sanctions forever». Он отметил, что ограничения против СССР действовали на протяжении почти всего XX века, а сейчас санкции вернулись в «беспрецедентном масштабе». Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.