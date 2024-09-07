Медведев исключил отмену санкций при победе Трампа на выборах

В целом действия властей США по отношению к России господин Медведев описал формулой «sanctions forever». Он отметил, что ограничения против СССР действовали на протяжении почти всего XX века, а сейчас санкции вернулись в «беспрецедентном масштабе». Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.