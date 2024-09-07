Кандидат в губернаторы Петербурга Павел Брагин проголосовал в Ульянке

Кандидат в губернаторы Петербурга от партии «Зелёные» Павел Брагин проголосовал на выборах, которые сейчас проходят в Северной столице. Он пришёл на избирательный участок в микрорайоне Ульянка, где, помимо губернаторских и муниципальных выборов, также идут довыборы в городское Законодательное Собрание.