Кандидат в губернаторы Петербурга Павел Брагин проголосовал в Ульянке

Кандидат в губернаторы Петербурга от партии «Зелёные» Павел Брагин проголосовал на выборах, которые сейчас проходят в Северной столице. Он пришёл на избирательный участок в микрорайоне Ульянка, где, помимо губернаторских и муниципальных выборов, также идут довыборы в городское Законодательное Собрание.
«Я считаю, что губернатор должен сосредоточиться на трёх задачах: это экология, социальные вопросы и транспортное направление», — отметил кандидат, добавив, что Петербург XXI века вполне соответствует понятию удобного и комфортного города. Однако благополучие наших детей во многом зависит от отношения к экологии.
Павел Брагин заявил, что партия «Зелёные» намерена штурмовать думские рубежи, а участие в выборах губернатора позволит также оценить, насколько велика в Северной столице её популярность. Петербургу кандидат пожелал стать образцом для других европейских городов.
«Наши природосберегающие технологии могут стать примером мягкой силы», — заключил он.
Напомним, помимо Павла Брагина, в список кандидатов на пост губернатора Петербурга Максим Яковлев (ЛДПР), Александр Беглов (ЕР) и Сергей Малинкович («Коммунисты России»). Голосование будет идти до 8 часов вечера 8 сентября.