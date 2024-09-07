Мелони назвала застойную ситуацию на Украине условием для переговоров

РИМ, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на форуме в Черноббио заявила, что Европа, помогая Украине, способствовала созданию застоя на поле боя. По ее мнению, ситуация застоя может быть условием для начала переговоров об урегулировании.