Мелони назвала застойную ситуацию на Украине условием для переговоров

РИМ, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на форуме в Черноббио заявила, что Европа, помогая Украине, способствовала созданию застоя на поле боя. По ее мнению, ситуация застоя может быть условием для начала переговоров об урегулировании.
«Сложилась ситуация застоя, и этому способствовала Европа. Мирные переговоры начинают не на этапе вторжения, но, если начинают, то к этому подталкивает ситуация застоя», — сказала она.
При этом Мелони добавила, что Италия продолжит оказывать поддержку Украине. «Мы не придем к миру, оставив Украину на произвол судьбы», — утверждала итальянский премьер.
Пресс-служба Мелони сообщила о ее встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, который также находится в Черноббио. Итальянский премьер подтвердила поддержку Киева, в том числе в рамках председательства Рима в Группе семи.