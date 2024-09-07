Явка в первый день выборов губернатора Калининградской области составила 16%

Явка в первый день выборов губернатора Калининградской области составила 15,97%. В пятницу, 6 сентября, в голосовании приняли участие 125,4 тысячи избирателей. Такие данные опубликованы в ГАС «Выборы».
Самая высокая явка в регионе в Гусеве — 31,35%, Немане — 31,32% и Гвардейске — 28,93%. Самый низкий показатель в Калининграде: в Московском районе — 9,4%, в Ленинградском — 8,04%, в Центральном — 7,47%.
Выборы губернатора Калининградской области проходят в течение трёх дней, с 6 по 8 сентября. В списке кандидатов четыре человека: Алексей Беспрозванных от «Единой России», Юрий Шитиков от «Справедливой России — Патриоты — За правду», Максим Буланов от КПРФ и Евгений Мишин от ЛДПР.