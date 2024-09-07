Явка в первый день выборов губернатора Калининградской области составила 16%

Выборы губернатора Калининградской области проходят в течение трёх дней, с 6 по 8 сентября. В списке кандидатов четыре человека: Алексей Беспрозванных от «Единой России», Юрий Шитиков от «Справедливой России — Патриоты — За правду», Максим Буланов от КПРФ и Евгений Мишин от ЛДПР.