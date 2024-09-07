Что нужно знать о кандидатах на выборах в МГД и ТиНАО — 2024

Выборы в Московскую городскую думу (МГД) начинаются 6 сентября 2024 года. Голосование за депутатов восьмого созыва столичного парламента будет идти три дня, до 8 сентября. Одновременно с этим жителям Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) и района Куркино предстоит избрать муниципальных депутатов. Кто идет на выборы в столице и что требуют от кандидатов — в материале «Газеты.Ru».
В столице в рамках Единого дня голосования пройдут выборы в Мосгордуму (МГД) и в Советы депутатов муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) и района Куркино. Голосование состоится в трехдневном режиме: ~с 8.00 6 сентября до 20.00 8 сентября~.
На выборах в Московскую городскую думу смогут отдать свой голос все совершеннолетние жители столицы с постоянной регистрацией в городе. Те, кто прописан в ТиНАО или в Куркино, получат возможность выбрать не только депутатов в восьмой созыв МГД, но и муниципальных парламентариев. Законодатели в обоих случаях будут избраны на пятилетний срок.
Главное о выборах в Мосгордуму.
Голосование в однопалатный парламент столицы проводится по мажоритарной системе. То есть избиратели голосуют за конкретных кандидатов, а не за партии. Мест в Мосгордуме 45 — по количеству мажоритарных округов города. В каждом из них за мандат будут бороться представители различных партий и самовыдвиженцы. Избранными депутатами станут те, кто получат большинство голосов в своем округе.
В выборах в МГД в 2024 году примут участие множество претендентов. В голосовании участвуют представители семи политических сил:
КПРФ.
ЛДПР (в нынешнем созыве Мосгордумы либерал-демократы не имеют ни одного мандата).
«Новые люди» (для партии это первые выборы в МГД).
«Справедливая Россия — За правду».
«Коммунисты России».
«Российская экологическая партия “Зеленые”.
Кто идет на выборы в МГД.
Партийные списки частично состоят из действующих депутатов Мосгордумы. Например, у «Единой России» на переизбрание идут следующие кандидаты:
Андрей Титов (округ № 1).
Мария Киселева (округ № 4).
Надежда Перфилова (округ № 6).
Андрей Медведев (округ № 8).
Лариса Картавцева (округ № 9).
Алексей Шапошников (округ № 11).
Людмила Стебенкова (округ № 24).
Олег Артемьев (округ № 28).
Ольга Мельникова (округ № 30).
Людмила Гусева (округ № 31).
Александр Семенников (округ № 32).
Наталия Метлина (округ № 33).
Степан Орлов (округ № 26).
Александр Козлов (округ № 36).
Валерий Головченко (округ № 37).
Татьяна Батышева (округ № 40).
Евгений Герасимов (округ № 41).
Елена Самышина (округ № 44).
Помимо действующих депутатов Московской городской думы, в списках самые разные персоналии — от политиков до блогеров и домохозяек. В частности, от «Единой России» в голосовании участвует космонавт Антон Шкаплеров (округ № 3), директор Московского зоопарка Светлана Акулова (округ № 43), российский сенатор Инна Святенко (округ № 21), двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева (округ № 2), глава Института космических исследований РАН Антолий Петрукович (округ № 35), певец Родион Газманов (округ № 39), фигуристка Ирина Слуцкая (округ № 42) и заместитель руководителя московского отделения партии Максим Руднев (округ № 22). В списке КПРФ — внук лидера партии Геннадия Зюганова Леонид (округ № 20). У ЛДПР блогер Самсон Шоладеми (округ № 23), а от «Новых людей» пойдет зампред главы партии Александр Даванков (округ № 44), родственник экс-кандидата в президенты Владислава Даванкова.
Эсеры среди прочего выдвинули главу молодежного крыла партии Анастасию Павлюченкову (округ № 34), «Коммунисты России» поддержали кандидатуру лектора программы «Московское долголетие» Наталии Андрусенко (округ № 37), а «Зеленые» сделали выбор в пользу члена Всероссийской федерации цигун Константина Преснякова (округ № 14).
В числе самовыдвиженцев политолог, победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Мария Воропаева, домохозяйка Александра Андреева и заместитель начальника Московской железной дороги Петр Потапов.
Что нужно знать про голосование в ТиНАО и районе Куркино.
На муниципальных выборах будут голосовать жители следующих округов:
Бекасово;
Вороново;
Коммунарка;
Краснопахорский;
Филимоновский;
Щербинка;
городского округа Троицк;
района Куркино.
Всего в Советы депутатов муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) и района Куркино будет избрано 109 человек.
В голосовании участвуют множество кандидатов в муниципальные депутаты ТиНАО и Куркино — как представители партий, так и самовыдвиженцы. На выборах представлены кандидаты от всех парламентских партий. Помимо единороссов, коммунистов, либерал-демократов, «Новых людей» и эсеров, в голосовании участвуют и кандидаты от других российских партий. Баллотируются в муниципальные депутаты учителя, предприниматели, политики, общественники, пенсионеры и даже студенты.
Кто может баллотироваться.
Требование к кандидатам на выборах в Мосгордуму и Советы депутатов муниципальных образований во многом схожи. Чтобы поучаствовать в гонке за место в МГД, нужно быть гражданином Российской Федерации, которому исполнился как минимум 21 год на момент выборов. У муниципальных депутатов порог ниже — достаточно просто быть совершеннолетним россиянином.
В обоих случаях не сможет принять участие в кампании гражданин иностранного государства, человек с судимостью за тяжкие, особо тяжкие и экстремистские преступления или тот, кто судом был признан ограниченно дееспособным в связи с расстройством психики. Кроме того, помешает стать депутатом нарушение правил предвыборной агитации, дискриминация граждан по какому-либо признаку и нахождение в местах лишения свободы.
Как узнать, кто баллотируется в моем округе.
В каждом из 45 избирательных округов Москвы в бюллетенях будет свой список кандидатов. Проверить, к какому округу относится ваш район, можно на сайте Мосгордумы. Полный список кандидатов на выборах-2024 можно найти на mos.ru. Выбрав номер своего округа, вы увидите имена тех, кто в нем баллотируется.
Чем займутся избранные депутаты.
Список обязанностей для победивших кандидатов на выборах в МГД 2024 года достаточно обширен. Прежде всего парламентарии будут заниматься законотворчеством и бюджетными вопросами в столице. К этому можно добавить работу в профильных комитетах и комиссиях, участие в слушаниях однопалатного парламента и контроль за реализацией различных городских проектов.
Каждый депутат МГД ответственен за свой избирательный округ — его развитие с учетом жалоб и пожеланий жителей. Парламентариям предстоит общение с избирателями, а затем взаимодействие с организациями и инстанциями для реализации запросов москвичей.
Защита интересов горожан, в том числе инвалидов, пенсионеров и детей, — одна из основных сфер деятельности представителей Мосгордумы.
Что касается будущих членов в Совет депутатов муниципальных образований Новой Москвы и района Куркино, то им также предстоит много работать с жителями своих округов. В число задач депутатов входит отработка просьб граждан, взаимодействие с различными учреждениями, а в конечном счете — улучшение жизни в районе. Муниципальные депутаты могут заниматься и законотворчеством, предлагая различные инициативы.
Как и где голосовать.
На выборах в столице отдать свой голос можно будет тремя путями: через дистанционное электронное голосование (ДЭГ), через терминал на избирательном участке или там же, но с помощью классического бумажного бюллетеня. Проголосовать онлайн можно в любой момент с 8.00 6 сентября до 19.59 8 сентября, нужна будет только подтвержденная учетная запись на mos.ru и доступ в интернет.
На избирательном участке голосование будет проходить с 8.00 до 20.00 каждый день с 6 по 8 сентября 2024 года. Отдать свой голос на терминале для электронного голосования можно в любом пункте для выборов, нужен будет лишь паспорт. Бумажный бюллетень выдадут только на избирательном участке по месту прописки — найти свой участок можно с помощью карты на официальном сайте мэра Москвы. Кроме того, для получения бумажного бюллетеня нужно будет подать заявление заранее — не позднее 2 сентября.