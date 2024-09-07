Что нужно знать о кандидатах на выборах в МГД и ТиНАО — 2024

На выборах в Московскую городскую думу смогут отдать свой голос все совершеннолетние жители столицы с постоянной регистрацией в городе. Те, кто прописан в ТиНАО или в Куркино, получат возможность выбрать не только депутатов в восьмой созыв МГД, но и муниципальных парламентариев. Законодатели в обоих случаях будут избраны на пятилетний срок.