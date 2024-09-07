ВС России взяли под контроль населенный пункт Калиново в ДНР

«В результате активных действий подразделений группировки войск “Центр” освобожден населенный пункт Калиново Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.
Накануне стало известно, что ВС РФ освободили населенный пункт Журавка в ДНР. Бойцы подразделения отразили за неделю 53 контратаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, за период с 31 августа по 6 сентября на линии боевого соприкосновения сдался в плен 41 украинский военный, добавили в министерстве.
4 сентября, Вооруженные силы (ВС) РФ освободили в республике населенные пункты Карловка и Пречистовка. В тот же день Минобороны РФ опубликовало кадры водружения российского флага на здание в городе Константиновка в ДНР после его освобождения. В оборонном ведомстве отметили, что подразделения Южной группировки продолжают громить оборону украинских боевиков на донецком направлении.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.