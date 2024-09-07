Российские военные поразили аэродром и склады вооружений ВСУ

«Поражены цеха по производству компонентов для оперативно-тактических ракет “Гром-2” и реактивных беспилотных летательных аппаратов “Паляница”, склады иностранного ракетно-артиллерийского вооружения, узел спутниковой телекоммуникационной связи ВСУ, а также инфраструктура военного аэродрома», — говорится в сообщении.
За сутки также были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 139 районах, указали в МО.
Кроме того, подразделения Центральной группировки российских войск нанесли поражение живой силе и технике девяти бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР), а также отразили семь контратак штурмовых групп.
В зоне ответственности группировки противник потерял до 470 военнослужащих, боевые бронированные машины MaxxPro и «Казак», четыре автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155-мм гаубицу Caesar, две гаубицы «Мста-Б» калибра 152 мм, шесть 122-мм гаубиц Д-30 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
Накануне Минобороны сообщало, что за неделю ВС РФ нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, по объектам украинской армии. В частности, были поражены цеха сборки беспилотников, места хранения безэкипажных катеров и склады вооружений.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.