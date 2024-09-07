Российские военные поразили аэродром и склады вооружений ВСУ

Накануне Минобороны сообщало, что за неделю ВС РФ нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, по объектам украинской армии. В частности, были поражены цеха сборки беспилотников, места хранения безэкипажных катеров и склады вооружений.