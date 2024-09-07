Избирателей, проголосовавших онлайн через mos.ru и электронные терминалы, ждет розыгрыш более 1,7 млн призов

* Заранее проверить свой профиль на mos.ru. Для этого авторизуйтесь на портале, на рабочем столе в блоке «Доступ к электронному голосованию» нужно нажать кнопку «Получить информацию». После этого система сообщит, подходит ли учетная запись для онлайн-голосования.

* Получить электронный бюллетень. Выборы стартуют с 8:00 6 сентября и завершатся в 20:00 8 сентября. В этот период вам нужно войти в свою учетную запись на mos.ru и запросить бюллетень для голосования. Для этого следуйте инструкции на сайте.

* Проголосовать. Получив бюллетень, поставьте галочку напротив фамилии кандидата, за которого хотите отдать свой голос. Если вы проживаете в ТиНАО или в Куркино, то вам поступит два электронных бюллетеня, следовательно, голосовать вы будете дважды.