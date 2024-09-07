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В первый день голосования в трех городах Крыма сообщали о ложном минировании

В пятницу, 6 сентября, во время выборов в трех городах Крыма сообщали о ложном минировании. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Избирательной комиссии.

Источник: Комсомольская правда

«В Ялте, Евпатории, Киевском районе города Симферополя поступали сообщения о минированиях», — отметил глава ведомства Михаил Малышев.

Руководитель Избиркома подчеркнул, что ни одно из этих сообщений не подтвердилось. Малышев добавил, что правоохранители в полной мере обеспечивают охрану общественного порядка.

Напомним, по итогам первого дня голосования явка на выборах в Госсовет Крыма и муниципальные органы власти составила 18,61%. По состоянию на восемь вечера в республике проголосовали 274 344 человека. Явка в республике составила 18,61%. Нарушений в регионе не зафиксировали. В 8.00 7 сентября открылись все 1129 избирательных участков. Они будут работать до 20.00.