Жители Самарской области приходят на выборы целыми семьями

Среди самарцев с активной гражданской позицией много молодежи. Кто-то даже пришел на избирательный участок сразу после торжественной росписи в ЗАГСЕ. Молодожены отметили, что участие в выборах только подчеркнуло и внесло свою изюминку в значимость этого дня.