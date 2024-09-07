Жители Самарской области приходят на выборы целыми семьями

7 сентября 2024 года стартовал второй день всенародных выборов губернатора Самарской области. Многие самарцы уже исполнили свой гражданский долг и определили будущее родного края. На избирательные участки приходят целыми семьями.
В Кинельском районе отдать свой голос за нового губернатора пришла 85-летняя женщина вместе со своими правнучками. Также вместе с семьей — сыном и внуками — пришел на избирательный участок полный Кавалер Ордена Трудовой Славы, Почетный житель города Отрадного Валерий Проничев. Некоторые пришли на очередные выборы в обновленном составе.
— В марте на выборы Президента мы приходили с тремя дочками, а теперь уже с четырьмя, — улыбаются многодетные родители.
Среди самарцев с активной гражданской позицией много молодежи. Кто-то даже пришел на избирательный участок сразу после торжественной росписи в ЗАГСЕ. Молодожены отметили, что участие в выборах только подчеркнуло и внесло свою изюминку в значимость этого дня.
Напомним, проголосовать на своем избирательном участке за одного из шести кандидатов в губернаторы можно до вечера воскресенья 8 сентября 2024 года.