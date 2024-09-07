Какая явка на довыборах в Новосибирске к 15:00

Напомним, что выборы проходят в течение трех дней с 6 по 8 сентября. Довыборы по избирательному округу № 45 стали необходимы после того, как конце 2023 года суд приговорил ныне экс-депутата Владимира Лаптева к пяти годам колонии за мошенничество. Сейчас на его место претендуют шесть кандидатов: Вера Гужева (Партия пенсионеров), замгендиректора по развитию ООО «Кубометр» Николай Завалишин («Справедливая Россия — патриоты — за правду»), депутат Куйбышевского райсовета Сергей Зарембо (КПРФ; депутат Абрамовского сельсовета), Ольга Зуева (ЛДПР), программист МКУ «Централизованная библиотечная система» Фарид Миннибаев («Новые люди») и заместитель гендиректора ООО «Каинсктранс» Сергей Смирнов («Единая Россия»).