Минниханов поручил обеспечить успешное проведение голосования в Татарстане

По словам Минниханова, 8 сентября избирательные участки будут открыты с 7.00 до 20.00. К организации голосования привлечено множество людей. Для этого создано 65 территориальных и 2,8 тысячи участковых избирательных комиссий.
Как отметил спикер, завтра предстоит ответственный день. Выборы нужно провести качественно, без нарушений и эксцессов. Он добавил, что республика всегда была ответственной, избиратели отличались гражданской позицией, активно участвовали в голосовании.
Напомним, в Татарстане напомнили о дне тишины накануне единого дня голосования. В полночь 7 сентября завершился агитационный период на выборах депутатов Госсовета региона.