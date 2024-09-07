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Минниханов поручил обеспечить успешное проведение голосования в Татарстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить успешное проведение голосования в республике. Речь идет о выборах депутатов Госсовета региона.

Источник: Комсомольская правда

По словам Минниханова, 8 сентября избирательные участки будут открыты с 7.00 до 20.00. К организации голосования привлечено множество людей. Для этого создано 65 территориальных и 2,8 тысячи участковых избирательных комиссий.

Как отметил спикер, завтра предстоит ответственный день. Выборы нужно провести качественно, без нарушений и эксцессов. Он добавил, что республика всегда была ответственной, избиратели отличались гражданской позицией, активно участвовали в голосовании.

Напомним, в Татарстане напомнили о дне тишины накануне единого дня голосования. В полночь 7 сентября завершился агитационный период на выборах депутатов Госсовета региона.