Явка избирателей в Хабаровском крае составила почти 22 процента

В Хабаровском крае завершился второй день голосования. Всего в нем приняли участие почти 22% избирателей региона, или более 208 тыс человек, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По данным избирательной комиссии Хабаровского края, лидером по явке по-прежнему остается Аяно-Майский район, там на участки пришло почти 43% избирателей. Замыкающим является город Хабаровск — там свое конституционное право реализовало 20,21% человек, но как отметил ранее глава краевого избиркома Денис Кузьменко, для такого крупного города это нормальная ситуация.
— В целом выборы — это очень важный шаг. Я проголосовал еще в первый день. Для меня это не только долг, но и действительно право выбора. Если вспомнить недавнюю историю, такого у нас не было. Отдавая свой голос, мы способствуем развитию края, города, района, поэтому призываю всех жителей Хабаровского края прийти на свои избирательные участки, это очень важно особенно сейчас, когда на Дальний Восток обращено особое внимание, — прокомментировал итоги явки художественный руководитель Хабаровской краевой филармонии Александр Веретенников.
Напомним завтра состоится третий, заключительный день, когда жители Хабаровского края смогут отдать свои голоса за тех людей, которых они считают по-настоящему достойными.