Явка избирателей в Хабаровском крае составила почти 22 процента

— В целом выборы — это очень важный шаг. Я проголосовал еще в первый день. Для меня это не только долг, но и действительно право выбора. Если вспомнить недавнюю историю, такого у нас не было. Отдавая свой голос, мы способствуем развитию края, города, района, поэтому призываю всех жителей Хабаровского края прийти на свои избирательные участки, это очень важно особенно сейчас, когда на Дальний Восток обращено особое внимание, — прокомментировал итоги явки художественный руководитель Хабаровской краевой филармонии Александр Веретенников.