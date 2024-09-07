На выборы губернатора Петербурга пришли знаменитости

Актер Михаил Боярский, как сообщила пресс-служба Смольного, пришел на избирательный участок еще в пятницу утром. Как он пояснил, именно это время у него оказалось свободным. У актера очень плотный график: театральный сезон начался, идут репетиции. Михаил Сергеевич порадовался, что в Петербурге голосование пришлось на солнечные дни. «Город фантастический, солнце улыбается», — отметил он, выразив уверенность в счастливом будущем мегаполиса, что следующие поколения сохранят и приумножат то, что оставили им предшественники.
Сергей Боярский, депутат Государственной думы РФ, также пришел на избирательный участок в первый же день голосования. Признался, что по самой простой причине: собирается уехать на дачу и провести выходные с семьей. Отметил, что трехдневное голосование (в Петербурге именно на выборах губернатора города оно впервые) — очень удобный формат, выразил надежду, что в будущем появится возможность и дистанционного голосования, что увеличит круг людей, которые примут участие в каждом волеизъявлении.
На вопрос, какие задачи встанут перед новым губернатором, Сергей Михайлович ответил, что задач много, и прежде всего нужно сделать все, чтобы город стал удобнее, комфортнее, безопаснее для петербуржцев, причем вне зависимости от района проживания. Многое уже сделано в этом плане, есть фундамент для будущего развития.
«Для меня это очень важно. Санкт-Петербург — город, где я родился, где растут мои дети и будут когда-нибудь расти мои внуки», — подчеркнул он.
Будущее своих детей именно в Петербурге видит и заслуженный тренер России, президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин.
«Здесь хорошая инфраструктура: садики, школы, учреждения здравоохранения, большие возможности получить высшее образование, и, что крайне важно — возможность найти достойную работу», — отметил Рахлин.
Музыкант Давид Голощекин также отметил целесообразность нового в плане выборов губернатора формата: три дня вместо традиционного одного. Он признался, что день, в который он пришел на избирательный участок, стал для него очень радостным.
Уверенность в процветании города на Неве выразил оперный певец, народный артист России Василий Горелло.
«Моя супруга вообще была первой избирательницей на участке, придя к открытию — то есть к восьми утра. Считаю, чем раньше прийти — тем лучше. Моя душа и моя совесть будут спокойны, что я уже проголосовал за того, кого хотел», — сказал он.
Певец, народный артист РФ Александр Розенбаум тоже оказался в числе первых голосовавших. Он рассказал, что с детства привык всегда ходить на выборы — с родителями, и по-другому себе не представляет. Он обязательно реализует свое право избирателя, и единственное, что может помешать — это гастроли.
Перед избранным народом губернатором встанет решение классических хозяйственных задач. «Дороги, сантехника, канализация и прочее, особенно в старых районах. Я живу в этом городе, и хорошо знаю его проблемы, особенно они актуальны для старого фонда», — сказал певец. Он также призвал всех горожан пойти голосовать, а не отсиживаться на диване. «Мне потом будет не стыдно смотреть в глаза людям. Я знаю, что писал в бюллетене», — пояснил он.
Академик Евгений Шляхто, генеральный директор Центра Алмазова, отметил важность создания всех возможностей для голосования в соответствии с законом в лечебных учреждениях. В Центре Алмазова открыто два участка.
«Сюда могут прийти и пациенты, и сотрудники, которые работают в режиме непрерывного цикла, — рассказал он. — А поскольку пациенты находятся в разном физическом состоянии, и не каждый может подойти на избирательный участок, все организовано для того, чтобы человек мог проголосовать прямо в палате».
Евгений Шляхто отметил значимость Петербурга не только как культурной столицы, но и как места формирования новых научных направлений, развития кластеров по самым различным направлениям.
«И, конечно, мне, как жителю Петербурга, должна быть создана комфортная среда. Чтобы были условия для работы, для жизни, чтобы дети получали хорошее образование, мог быть интересным досуг, были возможности для роста и развития», — сказал он.
Все знаменитости выразили надежду, что и другие избиратели выполнят свой и тоже придут на выборы.