На выборы губернатора Петербурга пришли знаменитости

Перед избранным народом губернатором встанет решение классических хозяйственных задач. «Дороги, сантехника, канализация и прочее, особенно в старых районах. Я живу в этом городе, и хорошо знаю его проблемы, особенно они актуальны для старого фонда», — сказал певец. Он также призвал всех горожан пойти голосовать, а не отсиживаться на диване. «Мне потом будет не стыдно смотреть в глаза людям. Я знаю, что писал в бюллетене», — пояснил он.