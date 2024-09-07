Минниханов посетил крупные транспортные объекты в Казани и проехал на электричке

Осмотр начался со здания железнодорожного вокзала «Казань-1». Вместе с представителями Горьковской железной дороги Минниханов посетил VIP-терминал, а также терминал для маломобильных пассажиров, где был проведен ремонт. Следом участники проверки доехали на электричке до станции «Вахитово». Руководитель республики и сопровождавшие его лица оценили скорость и удобство передвижения.