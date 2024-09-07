Безумные вещи. Журналист рассказал о недовольстве США политикой Зеленского

«Очевидно, если есть правительство, которое делает такие безумные вещи, и у этого могут быть плохие последствия в дальнейшем, в министерстве обороны США, я уверен, есть много людей, которые недовольны курсом Украины, и очень рады были бы увидеть его (Зеленского) уход», — сказал собеседник.