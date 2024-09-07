Председатель Совмина Крыма проголосовал на выборах депутатов

«Выборы — это основа демократии. Мы не просто ставим галочку в бюллетене, мы формируем власть и участвуем в обновлении депутатского корпуса. Выбираем тех, кто будет представлять интересы крымчан на законодательном уровне», — сказал Гоцанюк.