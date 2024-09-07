Председатель Совмина Крыма проголосовал на выборах депутатов

Об этом он рассказал в своём telegram-канале.
«Выборы — это основа демократии. Мы не просто ставим галочку в бюллетене, мы формируем власть и участвуем в обновлении депутатского корпуса. Выбираем тех, кто будет представлять интересы крымчан на законодательном уровне», — сказал Гоцанюк.
Он подчеркнул важность постоянного диалога и регулярных встреч с гражданами, чтобы быть в курсе их мнений, проблем и пожеланий.
По состоянию на 15:00 6 сентября стало известно, что явка на выборах в Крыму составила 12%.
Ранее «МК в Крыму» писал, что в день начала голосования, 6 сентября, глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в выборах депутатов.