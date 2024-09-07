Олбани
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Председатель Совмина Крыма проголосовал на выборах депутатов

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк проголосовал на выборах депутатов Государственного совета и муниципальных органов республики.

Об этом он рассказал в своём telegram-канале.

«Выборы — это основа демократии. Мы не просто ставим галочку в бюллетене, мы формируем власть и участвуем в обновлении депутатского корпуса. Выбираем тех, кто будет представлять интересы крымчан на законодательном уровне», — сказал Гоцанюк.

Он подчеркнул важность постоянного диалога и регулярных встреч с гражданами, чтобы быть в курсе их мнений, проблем и пожеланий.

По состоянию на 15:00 6 сентября стало известно, что явка на выборах в Крыму составила 12%.

Ранее «МК в Крыму» писал, что в день начала голосования, 6 сентября, глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в выборах депутатов.