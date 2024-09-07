СМИ: Ереван не стал подписывать важный антироссийский документ

«Пресс-секретарь МИД Ани Бадалян подтвердила, что Армения не присоединилась к Декларации с самого начала», — пишет издание.
Подписали документ 42 государства. Среди них страны Прибалтики, Грузия и Молдавия.
В СМИ, по сообщению Sputnik Армения, появлялась информация о том, что Ереван сначала присоединился к декларации, а потом удалил подпись.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на «арест» Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы «депортацию» детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об «аресте» президента неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Юрисдикцию суда не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.