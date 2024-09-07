СМИ: Ереван не стал подписывать важный антироссийский документ

Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на «арест» Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы «депортацию» детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об «аресте» президента неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.