Явка на выборах главы Башкирии превысила 41%

На 15 часов 7 сентября явка избирателей на выборах главы Башкирии составляет 41,49%. Об этом во время брифинга сообщила секретарь Центризбиркома региона Марина Долматова.
По ее словам, на данный момент уже проголосовали 1,2 млн жителей республики из 2,9 имеющих право голоса. Явка по районам составила 43,69%, в столице Башкирии — 41,2, у среднем по городам — 32,3%.
Лидерами по количеству проголосовавших назвали Кумертау, Агидель и Салават. Здесь явка превысила 40%. Среди районов в лидерах — Балтачевский, Аскинский и Благоварский районы, где проголосовали более 60% избирателей.
Напомним, что после первого дня выборов, по ЦИК РБ, явка составила 29,41%. Они пройдут до 8 сентября включительно. Проголосовать можно до 20 часов по местному времени.