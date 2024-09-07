Явка избирателей в Челябинской области превысила 15 процентов

ЧЕЛЯБИНСК, 7 сен — РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Челябинской области на 15.00 (13.00 мск) 7 сентября составила 15,18%, сообщила пресс-служба облизбиркома.
«По данным, введенным в ГАС “Выборы” участковыми избирательными комиссиями, на 15.00 (13.00 мск) проголосовали 365 411 избирателей, а это 15,18%», — говорится в сообщении.
На каждом участке присутствуют наблюдатели, всего в регионе на выборах губернатора Челябинской области работают более 8,5 тысячи наблюдателей, отмечет избирком.
Как сообщалось, по состоянию на 12.00 (10.00 мск) явка составила 7,27%, на 10.00 (08.00 мск) явка составляла 2,3%.
В Челябинской области 7 и 8 сентября проводятся выборы губернатора Челябинской области, а также в городскую думу Челябинска. На пост губернатора претендуют глава региона Алексей Текслер, Эльдар Гильмутдинов (КПРФ), Виталий Пашин (ЛДПР), Степан Соловьев («Зеленая альтернатива»). По данным областной избирательной комиссии, активным избирательным правом в регионе обладают более 2,57 миллиона человек. В проведении выборов задействованы 2275 участковых комиссий, помещения для голосования готовы и будут ждать своих избирателей с 08.00 до 20.00.