Явка на выборах депутатов Мосгордумы составляет почти 30%

Москвичи могут проголосовать электронно — онлайн или через терминалы на избирательном участке, а также при помощи бумажных бюллетеней, если предварительно заявили об отказе от дистанционного электронного и электронного форматов. При этом регистрироваться на голосование онлайн или при помощи терминалов электронного голосования на участках не нужно. Участники электронного голосования могут присоединиться к московской акции «Выбираем вместе — 2024» программы «Миллион призов», в которой будут разыграны призовые баллы.