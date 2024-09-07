Явка на выборах депутатов Мосгордумы составляет почти 30%

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва приближается к 30%. Об этом заявила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.
«Цифры [явки на выборах] уверенные, и мы приближаемся к 30-процентному рубежу, утром было примерно 26%. Но, тем не менее это уже высокий [показатель]», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».
Кириллова добавила, что дистанционное электронное голосование для москвичей стало «абсолютно привычным, удобным и востребованным» инструментом.
О выборах
Жители столицы с 6 по 8 сентября выбирают депутатов Московской городской думы, а проживающие в ТиНАО и районе Куркино голосуют за муниципальных депутатов.
Москвичи могут проголосовать электронно — онлайн или через терминалы на избирательном участке, а также при помощи бумажных бюллетеней, если предварительно заявили об отказе от дистанционного электронного и электронного форматов. При этом регистрироваться на голосование онлайн или при помощи терминалов электронного голосования на участках не нужно. Участники электронного голосования могут присоединиться к московской акции «Выбираем вместе — 2024» программы «Миллион призов», в которой будут разыграны призовые баллы.
Явка на выборах депутатов в Мосгордуму в 2019 году составила 21,77%. Тогда эксперимент по онлайн-выборам прошел в трех избирательных округах столицы: № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). В онлайн-режиме по предварительным заявкам могли проголосовать более 11,2 тыс. человек, итоговая явка на электронном голосовании пять лет назад составила 92,3%.