На выборы в Башкирии пришли медведь, куница и панда

— В Год семьи каждый четвертый гражданин приходит с семьей. Голосуют не только молодые семьи, приходят и в 65-летие семейной жизни. Отмечается приход пожилых жителей, вчера самому старшему было 94 года, сегодня 104 года. Сегодня приходили не только фольклорные ансамбли, на участках появлялись медведь, куница, на одном из участков была и панда — как символ нашей дружбы с Китаем. Играет музыка, на некоторых участках — живая музыка.