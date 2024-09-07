Выборы в Свердловской области: результаты на 15:00

Представляем явку избирателей на 15:00 (данные приведены с учетом ДЭГ):



Выборы депутатов Думы городского округа Верхняя Тура — 17,61%

Выборы депутатов Думы городского округа Верхотурский — 19,29%

Дополнительные выборы депутата Думы МО Алапаевское по одномандатному избирательному округу № 2 — 16,72%

Дополнительные выборы депутата Думы Кушвинского ГО по одномандатному избирательному округу № 10 — 7,33%

Дополнительные выборы депутата Думы Артинского ГО по одномандатному избирательному округу № 1 — 22,45%