Олбани
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выборы в Свердловской области: результаты на 15:00

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 сентября, УралПолитRu. 07.09.2024 в 8.00 начали работу все задействованные 32 УИК, — сообщает Областной избирком.

Сегодня и завтра выборы пройдут:

Выборы депутатов Думы городского округа Верхняя Тура: 6УИК. Выборы депутатов Думы городского округа Верхотурский: 20 УИК.

Дополнительные выборы депутата Думы МО Алапаевское по одномандатному избирательному округу № 2: 1 УИК.

Дополнительные выборы депутата Думы Кушвинского ГО по одномандатному избирательному округу № 10: 1 УИК.

Дополнительные выборы депутата Думы Артинского ГО по одномандатному избирательному округу № 1: 4 УИК.

Представляем явку избирателей на 15:00 (данные приведены с учетом ДЭГ):

Выборы депутатов Думы городского округа Верхняя Тура — 17,61%
Выборы депутатов Думы городского округа Верхотурский — 19,29%
Дополнительные выборы депутата Думы МО Алапаевское по одномандатному избирательному округу № 2 — 16,72%
Дополнительные выборы депутата Думы Кушвинского ГО по одномандатному избирательному округу № 10 — 7,33%
Дополнительные выборы депутата Думы Артинского ГО по одномандатному избирательному округу № 1 — 22,45%

УралПолитRu напоминает: в иных территориях Свердловской области выборы не проводятся.