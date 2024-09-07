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В США забили тревогу из-за «удара» Украины по Западу

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Украина ослабила западные страны, включая США из-за поставок вооружений, заявил бывший помощник заместителя Петнатона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.

Источник: AFP 2023

«Война на Украине ослабила Соединенные Штаты, поскольку опустошила их казну и арсеналы. Она подорвала интересы США в других странах, особенно в Тихом океане», — отмети лон.

По словам эксперта, многие европейские страны израсходовали запасы ресурсов для поддержки Украины, отправив туда танки, бронемашины, ракеты, средства ПВО, артиллерию, боеприпасы и множество другого труднозаменимого оружия.

«Все это приводит к странному выводу: без США европейские члены НАТО не смогут защитить свою территорию. Это также ставит Штаты в невыгодное геополитическое положение», — резюмирует Брайен.

Россия называет поставки вооружений Украине игрой с огнем и считает, что они мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе осуществляя подготовку кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.