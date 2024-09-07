В США забили тревогу из-за «удара» Украины по Западу

Россия называет поставки вооружений Украине игрой с огнем и считает, что они мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе осуществляя подготовку кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.