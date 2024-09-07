«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, об учреждении посольства Российской Федерации в Доминиканской Республике (г. Санто-Доминго)», — говорится в документе.
Мишустин подписал распоряжение об учреждении посольства в Доминикане
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении по предложению МИД РФ российского посольства в Санто-Доминго в Доминиканской Республике, следует из распоряжения правительства РФ.