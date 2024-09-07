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Явка на выборах в Заксобрание Новосибирской области превысила 20%

Предварительные результаты опубликовала избирательная комиссия.

Источник: Комсомольская правда

Второй день в Новосибирской области проходят выборы депутатов. Предварительные результаты опубликовала избирательная комиссия региона.

— Явка на 15:00 на выборах депутата Законодательного собрания Новосибирской области составила 20,17%. Проголосовали 9 839 избирателей Куйбышевского и Северного районов, — сообщили представители избиркома.

8 сентября голосование в Новосибирской области продолжится. Отдать свой голос жители области могут в избирательны участках, которые работают с 8 утра и до восьми вечера. Для того, чтобы проголосовать, при себе нужно иметь паспорт.