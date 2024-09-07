Памфилова рассказала о новом виде голосования на выборах в Москве

«Мы сейчас продумываем ещё один вид голосования, вплоть до традиционного на участке, который мы осовремениваем, дистанционного, электронного — это по-разновидности голосование на участке, ещё дистанционное — ДГ, так сказать, дистанционное, но не электронное, там, где нет интернета постоянно действующего, там, где другие условия», — отметила Памфилова.