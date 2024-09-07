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На выборах в Прикамье уже проголосовали почти 67 тысяч человек

Избирком Пермского края сообщил об явке избирателей 7 сентября.

Источник: Избирком Пермского края

— К трем часам дня 7 сентября в Пермском крае проголосовали 66 778 человек. В среднем явка избирателей без учета дистанционного электронного голосования составила 14,79 процента, — сообщили в краевой избирательной комиссии. — Явка на довыборах в Законодательное Собрание Пермского края составила — 13,93 процента.

Напомним, в эти дни в Пермском крае идут довыборы депутатов в Законодательное Собрание по № 12 и № 20 округам, а также выборы в органы местного самоуправления — всего 28 избирательных кампании.

Активнее всего голосуют избиратели Юсьвинского, Октябрьского и Уинского округов. Там выбирают депутатов местных Дум.