«Идет ва-банк»: Пушков предупредил Маска об опасности

Так он прокомментировал карикатуру, которую ранее выложил предприниматель в соцсети X. На ней человек в костюме снимает с руки куклу Джо Байдена и бросает ее в урну. На ее место он надевает чучело в виде смеющейся Камалы Харрис, которую бизнесмен назвал «марионеткой».