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«Идет ва-банк»: Пушков предупредил Маска об опасности

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В случае победы Камалы Харрис на президентских выборах в США первым, кого она подвергнет цензуре станет Илон Маск, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Источник: AP 2023

Так он прокомментировал карикатуру, которую ранее выложил предприниматель в соцсети X. На ней человек в костюме снимает с руки куклу Джо Байдена и бросает ее в урну. На ее место он надевает чучело в виде смеющейся Камалы Харрис, которую бизнесмен назвал «марионеткой».

«Можно не сомневаться, что первым, кого она подвергнет цензуре, если станет президентом, будет Маск с его социальной платформой, которую ненавидят демократы и все противники Трампа», — написал Пушков.

Как отметил сенатор, предприниматель сжигает все мосты и идет ва-банк, выкладывая подобные материалы.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.