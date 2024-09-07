«Идет ва-банк»: Пушков предупредил Маска об опасности

Так он прокомментировал карикатуру, которую ранее выложил предприниматель в соцсети X. На ней человек в костюме снимает с руки куклу Джо Байдена и бросает ее в урну. На ее место он надевает чучело в виде смеющейся Камалы Харрис, которую бизнесмен назвал «марионеткой».
«Можно не сомневаться, что первым, кого она подвергнет цензуре, если станет президентом, будет Маск с его социальной платформой, которую ненавидят демократы и все противники Трампа», — написал Пушков.
Как отметил сенатор, предприниматель сжигает все мосты и идет ва-банк, выкладывая подобные материалы.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.