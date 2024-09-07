Исполнить гражданский долг: как проходит первый день голосования в Воронежской области

— На нашем участке зарегистрировано 776 человек. На момент открытия подано 201 заявление для голосования на дому. Приятно, что приходят молодые люди. Организация всего процесса — на высоком уровне. Никаких происшествий не зафиксировано. Люди очень ответственно подходят к своему выбору, и все очень позитивно настроены, улыбаются, — рассказала председатель комиссии № 26/23 в селе Шубное Елена Шмыглева.