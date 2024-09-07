Исполнить гражданский долг: как проходит первый день голосования в Воронежской области

В субботу, 7 сентября, в Воронежской области идет первый день голосования на выборах в органы местного самоуправления. Сегодня в 8:00 избирательные участки открылись в 12 районах. Особое внимание на выборах уделено мерам безопасности. Как проходит голосование в разных районах нашего региона, наблюдали корреспонденты РИА «Воронеж».
В Аннинском районе открыто 49 избирательных участков. Председатель территориальной избирательной комиссии Юрий Митрофанов сообщил РИА «Воронеж», что всего в комиссиях будут работать более 400 человек.
— Мы избираем власть нашего района. Всем жителям я желаю прийти на избирательные участки, отдать свой долг, выбрать трех депутатов в своем избирательном бюллетене — поставить три галочки. Я обхожу избирательные участки, и явка довольно высокая. Большое спасибо нашим жителям за активность, — поблагодарил избирателей Юрий Митрофанов.
Жительница Аннинского района Любовь в разговоре с корреспондентом подчеркнула, что регулярно ходит на все выборы.
— Это надо делать каждому сознательному гражданину России. Желаю всем здоровья, удачи, всего доброго, а главное — чтобы чистое небо было над головой, — сказала пенсионерка.
Глава администрации Поворинского района Александр Леонов проголосовал на своем избирательном участке в первый день выборов. Он призвал всех жителей района также активно принять участие в голосовании.
— Уважаемые земляки, сегодня я выполнил свой гражданский долг, отдал голос за одного из кандидатов. Призываю всех прийти на участки, проголосовать за новый состав депутатского корпуса нашего городского поселения, — обратился к поворинцам Александр Леонов.
В Острогожском районе за тем, чтобы все механизмы выборного процесса работали правильно, слаженно и честно, следит множество специалистов. Все участки оборудованы камерами видеофиксации, за порядком следят сотрудники полиции. На входах установлены металлодетекторы.
— На нашем участке зарегистрировано 776 человек. На момент открытия подано 201 заявление для голосования на дому. Приятно, что приходят молодые люди. Организация всего процесса — на высоком уровне. Никаких происшествий не зафиксировано. Люди очень ответственно подходят к своему выбору, и все очень позитивно настроены, улыбаются, — рассказала председатель комиссии № 26/23 в селе Шубное Елена Шмыглева.
Заместитель руководителя отдела культуры администрации Ольховатского района Эльвира Лысенко рассказала корреспонденту, почему, по ее мнению, так значимы выборы любого уровня.
— Считаю выборы депутатов Совета народных депутатов Ольховатского городского поселения важным событием для нашего района. Участвуя в голосовании в органы местного самоуправления, мы участвуем в развитии, в будущем нашего поселка, — выразила уверенность Эльвира Лысенко.
Согласен с ней и Сергей Сендецкий, председатель Общественной палаты Ольховатского района. Он подчеркнул, что выборы — это ответственный момент.
— Я проголосовал за пять депутатов. Уверен, что все, кто представлен в списке, имеют активную жизненную позицию. Депутатский корпус — это люди, неравнодушные к местным проблемам и интересам жителей, — подчеркнул Сергей Сендецкий.
Одни из тех, кто пришел на избирательный участок в Хохольском районе, — глава Гремяченского поселения Денис Ткаченко и семья Барышниковых. Всего на участке № 38/25 зарегистрировано 1532 избирателя.
— Мы голосуем за развитие нашего родного села. Пришли поддержать тех кандидатов, которым доверяем, — сказал Николай Барышников.
Контекст
В Воронежской области проходят 24 избирательные кампании, по итогам которых будет распределено 129 мандатов. В рамках 19 кампаний проходят выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В 5 случаях выбирают глав сельских поселений. В выборах принимают участие 293 кандидата, из которых 243 выдвинуты политическими партиями, а 50 — в порядке самовыдвижения.
По состоянию на 15:00 субботы, 7 сентября, общая явка по региону составила 27,55%. Избирательные участки закроются в 20:00. В воскресенье голосование продолжится. Время работы участков — с 8:00 до 20:00. С информацией о ходе голосования можно ознакомиться на сайте ИКВО. Для оперативной связи с избирателями работают горячие линии ИКВО и территориальных избиркомов. Контактная информация представлена по этой ссылке.
Для жителей региона, которые в силу объективных обстоятельств не могут прибыть на избирательный участок по месту регистрации, предусмотрена возможность голосования на дому. Обращения граждан принимают в участковых избирательных комиссиях до 14:00 воскресенья, 8 сентября.