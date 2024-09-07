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Почти 22% избирателей проголосовали на выборах в Нижегородской области

Наибольшая активность наблюдается в Воротынском городском округе.

21,72% избирателей проголосовали на выборах в Нижегородской области к 15:00 7 сентября. Об этом сообщает Облизбирком.

Согласно информации, наибольшая активность наблюдается в Воротынском городском округе, там на выборы пришли 38,57% избирателей. В Ковернинском районе на выборы пришли 36,04% избирателей, а Вознесенском — 33,01%.

Голосование в Нижегородской области продлится 7 сентября до 20:00, а также 8 сентября с 08:00 до 20:00. При себе избиратель должен иметь паспорт РФ или заменяющий его документ.