Почти 22% избирателей проголосовали на выборах в Нижегородской области

21,72% избирателей проголосовали на выборах в Нижегородской области к 15:00 7 сентября. Об этом сообщает Облизбирком.
Согласно информации, наибольшая активность наблюдается в Воротынском городском округе, там на выборы пришли 38,57% избирателей. В Ковернинском районе на выборы пришли 36,04% избирателей, а Вознесенском — 33,01%.
Голосование в Нижегородской области продлится 7 сентября до 20:00, а также 8 сентября с 08:00 до 20:00. При себе избиратель должен иметь паспорт РФ или заменяющий его документ.