В Волгограде подвели промежуточные итоги второго дня голосования

«За прошедшие полтора дня явка была достаточно высокой. На наш взгляд, на это влияют несколько факторов. Во-первых, многодневность голосования. Избиратели могут выбрать не только время, но и день, чтобы пойти на участки. Кроме того, люди могли выбрать и место голосования, подав заявление не позднее второго сентября. Ну, а в-третьих, хорошая погода, располагающая к прогулкам до участков», — отметил Анатолий Ярылкин, секретарь Избирательной комиссии Волгоградской области.
Он также напомнил, что в регионе работает справочный центр ЦИК России, в который поступают звонки от граждан. Чаще всего избиратели интересуются, как можно проголосовать на дому.
«Я напомню, что проголосовать на дому могут те избиратели, которые по уважительным причинам не могут сами прийти на участок», — подчеркнул Анатолий Ярылкин.
Прозрачность выборов регулирует общественное наблюдение. Наблюдатели мониторят ситуацию на участках круглосуточно.
«Второй день выборов в Волгоградской области идет в штатном режиме. В 8 утра были открыты все избирательные участки, о чем нам сказали наши общественные наблюдатели. Никаких вопросов и жалоб не поступало. Нарушения не зафиксированы. Все идет спокойно, на участках создается праздничное настроение: звучит музыка, проходят мероприятия. Жители области приходят в праздничном настроении», — сообщила председатель Общественной палаты Волгоградской области, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Татьяна Гензе.
Напомним, что 6, 7 и 8 сентября пройдут единые дни голосования на выборах Губернатора Волгоградской области и выборах депутатов Волгоградской областной думы.