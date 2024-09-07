В Волгограде подвели промежуточные итоги второго дня голосования

«За прошедшие полтора дня явка была достаточно высокой. На наш взгляд, на это влияют несколько факторов. Во-первых, многодневность голосования. Избиратели могут выбрать не только время, но и день, чтобы пойти на участки. Кроме того, люди могли выбрать и место голосования, подав заявление не позднее второго сентября. Ну, а в-третьих, хорошая погода, располагающая к прогулкам до участков», — отметил Анатолий Ярылкин, секретарь Избирательной комиссии Волгоградской области.