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«Очень близки»: на Западе рассказали об опасных планах Киева

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Американские марионетки в Киеве очень близки к тому, чтобы перейти красные линии России, заявил в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз, комментируя слова главы Пентагона Ллойда Остина о передаче Украине дальнобойных ракет.

Источник: AP 2023

Накануне журналисты спросили Остина, почему США отказываются предоставлять Украине ракеты для ударов по России, несмотря на просьбы Киева. Глава Пентагона ответил, что предоставление дальнобойных ракет не сыграет решающую роль в конфликте.

«Их марионетки на Украине очень близки к тому, чтобы пересечь их (красные линии. — Прим. ред.)», — написал Боуз.

Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.