Озвучены данные по явке на выборах в Крыму

Напомним, по итогам первого дня голосования явка на выборах в Госсовет Крыма и муниципальные органы власти составила 18,61%. По состоянию на восемь вечера в республике проголосовали 274 344 человека. Явка в республике составила 18,61%. Нарушений в регионе не зафиксировали. В 8.00 7 сентября открылись все 1129 избирательных участков. Они будут работать до 20.00.