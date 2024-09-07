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Озвучены данные по явке на выборах в Крыму

Явка на выборах в Крыму достигла 26,82% 7 сентября.

Источник: пресс-служба Избиркома Крыма

По состоянию на 15:00 субботы, 7 сентября, явка на выборах в Крыму составила 26,82%. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Избирательной комиссии.

«По состоянию на 15:00 7 сентября в Республике Крым проголосовал 395 371 избиратель», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Избиркоме, явка на выборах составила 26,82%.

Напомним, по итогам первого дня голосования явка на выборах в Госсовет Крыма и муниципальные органы власти составила 18,61%. По состоянию на восемь вечера в республике проголосовали 274 344 человека. Явка в республике составила 18,61%. Нарушений в регионе не зафиксировали. В 8.00 7 сентября открылись все 1129 избирательных участков. Они будут работать до 20.00.

В первый день во время выборов в трех городах Крыма сообщали о ложном минировании. Все эти сообщения оказались ложными.