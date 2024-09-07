«Прорыв фронта»: в Киеве раскрыли, что произошло в ДНР

«На Покровском направление противник достиг оперативно-тактического успеха, потому что, начиная с Авдеевки — это 40 километров, а прохождение 40−50 километров — это уже оперативное направление. Нравится это кому-то или не нравится, но есть военная наука», — отметил он.
По словам офицера, на данный момент в рядах украинской армии в районе Красноармейска происходит «стачивание» личного состава, и нет уверенности в том, что у ВСУ есть резервы для восполнения потерь.
«Если продолжится стачивание, а резервов не будет, то противник дойдет до Покровска <…>, произойдет прорыв фронта и обвал фронта», — предупредил он.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Там расположен крупный транспортный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.