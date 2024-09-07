На границе Афганистана и Пакистана начались вооруженные столкновения

Об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на источники.
«Столкновения между талибами и пакистанскими военными разгорелись у спорной границы государств в провинции Хост, которая расположена на востоке Афганистана. Бои начались примерно в 16:00 по местному времени (14:30 мск)», — передает телеканал.
По информации источников, военные с обеих сторон задействовали тяжелые вооружения. Данные о пострадавших пока неизвестны.
4 сентября стало известно о столкновении талибов и пакистанских пограничников, которые использовали легкие и тяжелые вооружения во время боев. Согласно данным источников, причиной для конфликта стало возведение афганской стороной форпостов в районе спорной границы между государствами.