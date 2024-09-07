Вадим Михеев: «Выборы проходят в штатном режиме»

В Самарской области явка на 15:00 7 сентября составила 34,44%. Свой выбор уже сделали 821 187 жителей. В Самаре на участки пришли 25,79%, в Тольятти 23,38% избирателей. Самую высокую явку по-прежнему показывают жители сельских районов, где уже проголосовало больше половины избирателей — 55,84%. Явка сравнима с сентябрем прошлого года, но в этот раз она выше на 2−3%. Такие цифры озвучил председатель избиркома Самарской области Вадим Михеев в прямом эфире из Центра управления регионом.