В Польше назвали условие для уничтожения ракет над Украиной

Журналисты спросили министра, где для Польши проходят «красные линии» в отношении России и Украины и имеет ли она право сбивать ракеты в украинском воздушном пространстве. В ответ он напомнил о Чернобыльской аварии, которая произошла в 1986 году, и заявил о необходимости «помочь защитить ее АЭС» от ракет или дронов, которые, например, могут сбиться с курса. Сикорский при этом подчеркнул, что Польша «юридически имеет право на самооборону», но никаких решений на этот счет не принималось.