ХАМАС защищает не только сектор Газа, но и Турцию, заявил Эрдоган

Выступая в городе Коджаэли на северо-западе Турции, Эрдоган заявил, что конфликт в секторе Газа — это не война Израиля против Палестины, а «борьба защищающих родину мусульман с сионистами-экспансионистами».
«В нашей стране и в других мусульманских странах некоторые считают этот вопрос далёким от себя и сильно ошибаются. Как я уже говорил, Израиль не остановится в Газе. Если Израиль продолжит в том же духе, то после оккупации Рамаллаха они положат глаз и на другие места. Настанет очередь и других стран, Израиль придет в Ливан и Сирию, после этого они захотят наши территории между реками Тигр и Евфрат. Они об этом говорят прямо, когда позируют перед картой, уже сейчас объявляя, что оккупации Газы им будет недостаточно. Поэтому мы и говорим, что ХАМАС сопротивляется от имени мусульман, мы говорим, что ХАМАС защищает не только Газу, не только исламские земли, но и Турцию», — заявил Эрдоган.
Он подчеркнул, что сопротивление «государственному террору» Израиля — это задача всех мусульман и в то же время национальная задача. По его словам, исламским странам необходимо осознать угрозу как можно скорее и укрепить сотрудничество друг с другом.
«Предпринятые нами новые шаги в отношении Египта и Сирии направлены на формирование линии солидарности против растущей угрозы экспансионизма. Все исламские страны должны занять единую позицию в отношении израильской оккупации, которая остановится непонятно где. Единственный шаг, который остановит государственный террор Израиля, его наглость и бандитизм — объединение исламских стран», — подчеркнул турецкий президент.
Он отметил, что процесс нормализации отношений Анкары с Египтом «пойдет на пользу палестинцам в секторе Газа». Эрдоган пообещал, что Анкара продолжит увеличивать число друзей в регионе, а также расширит «пространство для маневра» Турции во внешней политике.
Египет и Турция договорились о совместной работе для предотвращения региональных гуманитарных кризисов, заявил в среду впервые прибывший в Турцию президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Эрдоган, в свою очередь, отметил, что позиции Каира и Анкары по палестинскому кризису совпадают.
Ранее Эрдоган заявил, что Анкара может «войти» в Израиль так же, как когда-то в Ливию и Карабах. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в ответ заявил, что Эрдоган следует по пути Саддама Хусейна, и призвал его вспомнить о судьбе бывшего иракского лидера. В понедельник Кац призвал все страны-члены НАТО немедленно исключить Турцию из блока.