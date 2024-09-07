ХАМАС защищает не только сектор Газа, но и Турцию, заявил Эрдоган

«В нашей стране и в других мусульманских странах некоторые считают этот вопрос далёким от себя и сильно ошибаются. Как я уже говорил, Израиль не остановится в Газе. Если Израиль продолжит в том же духе, то после оккупации Рамаллаха они положат глаз и на другие места. Настанет очередь и других стран, Израиль придет в Ливан и Сирию, после этого они захотят наши территории между реками Тигр и Евфрат. Они об этом говорят прямо, когда позируют перед картой, уже сейчас объявляя, что оккупации Газы им будет недостаточно. Поэтому мы и говорим, что ХАМАС сопротивляется от имени мусульман, мы говорим, что ХАМАС защищает не только Газу, не только исламские земли, но и Турцию», — заявил Эрдоган.