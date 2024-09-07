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Президент Ирана заявил о необходимости переместить столицу

ТЕГЕРАН, 7 сен — РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в воскресенье, что у иранского руководства не остаётся другого пути, кроме перемещения политических и экономических центров страны к южным границам республики, к берегам Персидского залива.

Источник: Reuters

«Будучи столицей страны, Тегеран сталкивается с проблемами, для которых у нас нет решения, кроме как переместить сам столичный центр», — цитирует иранское информационное агентство Fars слова Пезешкиана.

Он отметил, что далее оставлять Тегеран столицей становится невозможным из-за ряда соображений, в первую очередь экономических.

«Невозможно развивать страну, продолжая нынешнюю тенденцию. Если мы хотим и дальше привозить в Тегеран с юга и моря ресурсы, превращать их потом в продукцию и снова отправлять на юг, на экспорт, — это будет все сильнее и сильнее снижать нашу конкурентоспособность», — добавил он.

При этом он подчеркнул, что после выбора нового столичного центра туда будут перенесены все государственные ведомства, после чего тегеранцам будет дана возможность совершить переезд в новую столицу республики.