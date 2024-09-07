Президент Ирана заявил о необходимости переместить столицу

«Невозможно развивать страну, продолжая нынешнюю тенденцию. Если мы хотим и дальше привозить в Тегеран с юга и моря ресурсы, превращать их потом в продукцию и снова отправлять на юг, на экспорт, — это будет все сильнее и сильнее снижать нашу конкурентоспособность», — добавил он.