Шольц призвал украинцев в Германии скорее найти работу

Сейчас украинцы в ФРГ в виде исключения из правил получают гражданское пособие (Burgergeld, «бюргергельд»). Этот вид помощи обычно полагается гражданам Германии и резидентам, которые потеряли работу или оказались в сложном финансовом положении. Преимуществом Burgergeld, помимо того, что его размер выше стандартной материальной помощи беженцу на 103 евро, является то, что получатели такого пособия имеют право сразу же посещать языковые курсы, работать, пользоваться консультационными и квалификационными услугами центров занятости. Как правило, «бюргергельд» начисляются до тех пор, пока соискатель, предварительно зарегистрировавшийся на бирже труда, не найдет новую работу. Плюс к этому пособие подразумевает доступ ко всем медицинским услугам, страховые взносы оплачивает государство.