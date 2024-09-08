Трамп заявил об обиде на комментарий Путина про поддержку Харрис

Ранее, 5 сентября, Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), отметил, что выбор главы США является делом американского народа. И в РФ будут относиться к нему с уважением. При этом Путин добавил, что поддерживает в американской президентской гонке Камалу Харрис. Он также оценил ее заразительный смех, который, по его мнению, свидетельствует о том, что «у нее всё хорошо».