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Трамп заявил об обиде на комментарий Путина про поддержку Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отметил, что его задели слова президента РФ Владимира Путина о его поддержке баллотирующейся на пост главы Белого дома от демократов Камалы Харрис. Об этом экс-президент США заявил 7 сентября в ходе встречи с избирателями в городе Мозини в штате Висконсин.

Источник: AP 2023

«Я знаком с Путиным. Я хорошо с ним знаком. Знаете, на днях он поддержал Камалу, и я очень оскорблен этим», ― сказал Трамп.

Как отметил 45-й президент США, он уверен, что слова российского лидера ― часть некой крупной стратегии, которую можно сравнить с шахматной партией.

При этом Трамп предположил, что слова президента Путина о поддержке Харрис ― не более чем ирония.

«Это было сделано с улыбкой? Я думаю, что, возможно, это было сделано с улыбкой», — добавил кандидат от Республиканской партии.

Ранее, 5 сентября, Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), отметил, что выбор главы США является делом американского народа. И в РФ будут относиться к нему с уважением. При этом Путин добавил, что поддерживает в американской президентской гонке Камалу Харрис. Он также оценил ее заразительный смех, который, по его мнению, свидетельствует о том, что «у нее всё хорошо».

В этот же день Дональд Трамп, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка, заявил, что находится в замешательстве из-за заявления президента Путина о поддержке кандидата от демократов.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Трамп Дональд