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Израиль заявил, что не стремится к экспансии и завоеванию соседних стран

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 сентября. /ТАСС/. Израиль не стремится вести экспансию и завоевывать территорию соседних государств на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава израильского МИД Исраэль Кац, комментируя высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, предположившего, что Израиль стремится к расширению вплоть до Тигра и Евфрата.

Источник: РИА "Новости"

«Эрдоган продолжает ввергать турецкий народ в огонь ненависти и насилия ради своих друзей из ХАМАС. Сегодня он призывает исламские нации сформировать альянс против Израиля, утверждая, что “Израиль хочет захватить страны в регионе, включая Турцию”. Это опасная ложь и подстрекательство», — написал Кац на своей странице в соцсети X.

По его словам, Израиль «защищает свои границы и своих граждан от убийц и насильников из ХАМАС и от шиитской оси зла во главе с Ираном». «Союз Эрдогана и “Братьев мусульман” (запрещенная в РФ организация — прим. ТАСС) годами работает вместе с Ираном над тем, чтобы подорвать умеренные арабские режимы на Ближнем Востоке. Эрдогану следует молчать и стыдиться», — полагает израильский министр.

Ранее турецкий лидер выразил мнение, что конфликт в секторе Газа является борьбой мусульман против «сионистских экспансионистов» и что радикалы из палестинского движения ХАМАС «защищают не только Газу, но и Турцию». По версии Эрдогана, в будущем Израиль может устремить свою экспансию на Ливан и Сирию, а затем — на территории между реками Тигр и Евфрат.

Отношения Израиля и Турции резко ухудшились после обострения палестино-израильского конфликта, начавшегося в октябре 2023 года. Стороны неоднократно обменивались резкими высказываниями и взаимными обвинениями. В конце октября 2023 года МИД Израиля объявил об отзыве дипломатов из Анкары «в целях переоценки израильско-турецких отношений». Турция также отозвала своего посла из Тель-Авива для консультаций.