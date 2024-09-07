Израиль заявил, что не стремится к экспансии и завоеванию соседних стран

Ранее турецкий лидер выразил мнение, что конфликт в секторе Газа является борьбой мусульман против «сионистских экспансионистов» и что радикалы из палестинского движения ХАМАС «защищают не только Газу, но и Турцию». По версии Эрдогана, в будущем Израиль может устремить свою экспансию на Ливан и Сирию, а затем — на территории между реками Тигр и Евфрат.