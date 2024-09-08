Третий день выборов: голосуют 83 региона

Сегодня, 8 сентября, получат возможность голосовать жители всех 83 регионов, в которых в нынешнем году проводятся избирательные кампании разного уровня. К уже голосующим добавятся те регионы, где было принято решение проводить выборы в течение одного дня. Это 21 субъект федерации.
В восемь утра по местному времени будет дан старт голосованию на выборах губернатора Курганской области. Что касается заксобраний, то их начнут выбирать в Кабардино-Балкарии, Татарстане, Тыве. И, наконец, выборы глав и депутатов представительных органов муниципалитетов стартуют в Улан-Удэ, Благовещенске, Иркутске, Кургане, Нарьян-Маре.
В целом воспользоваться активным избирательным правом в течение всех трех дней смогут более 57 млн человек. На участие в кампаниях разного уровня в российских регионах, по информации ЦИК, зарегистрировано более 73,1 тысячи кандидатов.
Кроме того, в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Ханты-Мансийском автономном округе и Крыму глав регионов выберут депутаты местных парламентов.
Итак, выборы охватят все 83 голосующих региона из 89. Избиратели продолжат голосовать за губернаторов, депутатов заксобраний и Госдумы, а также глав муниципалитетов. Напомним, что в стране в эти дни проходит более 4 тыс. избирательных кампаний. В том числе в 21 регионе выбирают губернаторов прямым голосованием.
Немало россиян выбирают удобный способ — голосование «на удаленке». Семьдесят пять процентов онлайн-избирателей проголосовали на середину второго дня голосования с помощью дистанционного электронного голосования на федеральной платформе (в этот показатель не входят москвичи, у которых своя платформа).
Явка на выборах в Москве по итогам второго дня голосования составила 33,6%. А в Санкт-Петербурге явка — 27,04%.
Жители приграничного с Украиной региона — Курской области — продолжают проявлять активность, несмотря на угрозу попасть под обстрелы. Явка на выборах губернатора региона по результатам второго дня составила 52,2%. Глава ЦИК Элла Памфилова связала такие показатели явки с желанием курян проявить гражданскую позицию — с консолидацией общества перед лицом врага. Напомним, что в приграничных регионах выборы проходят в особом порядке — с использованием дополнительных форм, в том числе голосования на придомовых территориях. Это сделано для обеспечения безопасности избирателей.
Показатели других регионов по итогам второго дня различаются. Так, в Хабаровском крае явка составила 21,95%. В Республике Марий Эл тоже пока небольшая активность. Процент проголосовавших — 20,8%. А явка по итогам двух дней голосования на выборах в Хакассии только 16,65%.
А Оренбургская область выдала 41,68% активности избирателей. В Самарской области на 20:00 явка составила 40,35%. Традиционно активны жители Кемеровской области. К закрытию участков в субботу явка в Кузбассе — 54,61%. Также хорошо голосует Башкирия. На второй день голосования общая явка — 51,78%.
В Астраханской области по итогам двух дней голосования явка составила 34,97%. В Челябинской области пока поменьше — 24,26%. Явка избирателей на выборы в Тульской области пока 36,6%. В Вологодской области — 37,4%. В Республике Алтай к концу второго дня голосования явка составила 29,2%. В Забайкальском крае — 31,65%.
Впрочем, некоторые из этих регионов активно голосуют дистанционно. Так, по информации Минцифры, республика Марий Эл по количеству онлайн-избирателей является топ 1 с результатом 89%, а за ней следует республика Алтай с 87%.
Вокруг выборов много лжи из-за попыток их дискредитировать. Член Совета по правам человека, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод рассказал, что попытки вмешаться в избирательный процесс со стороны украинских спецслужб зафиксированы в Курской области. «Все фейковые проблемные сообщения, которые поступают в общественный штаб по наблюдению, немедленно передаются общественным наблюдателям, которые выезжают на место либо, находясь на месте, фотографируют, беседуют с избирателями, членами комиссии», — сообщил Брод.
Помимо Курской области больше всего волна фейков, по информации ассоциации, затронула Санкт-Петербург. Там сообщали о том, что якобы одни и те же люди голосуют на разных избирательных участках. Сообщения не подтвердились.
О серьезных нарушениях пока не сообщалось. Правда, была информация о нарушении, связанном с выборами косвенно. Как стало известно, следователи возбудили дело из-за отравления обедами на избирательных участках в двух районах северной столицы.