Третий день выборов: голосуют 83 региона

Жители приграничного с Украиной региона — Курской области — продолжают проявлять активность, несмотря на угрозу попасть под обстрелы. Явка на выборах губернатора региона по результатам второго дня составила 52,2%. Глава ЦИК Элла Памфилова связала такие показатели явки с желанием курян проявить гражданскую позицию — с консолидацией общества перед лицом врага. Напомним, что в приграничных регионах выборы проходят в особом порядке — с использованием дополнительных форм, в том числе голосования на придомовых территориях. Это сделано для обеспечения безопасности избирателей.