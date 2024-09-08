Директор ЦРУ рассказал, когда видел риск ядерного удара России

Встреча Бернса и Нарышкина, о которой идет речь, состоялась в середине ноября 2022 года в Анкаре. Глава СВР подтвердил обсуждение с коллегой ядерной безопасности и назвал беседу содержательной. В свою очередь, директор ЦРУ охарактеризовал беседу как «довольно удручающую» и заявил об «очень вызывающем отношении» со стороны Нарышкина, но тот в заочном ответе усомнился, что встреча продлилась бы 2,5 часа, если бы на ней царила такая атмосфера.