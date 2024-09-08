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«Не слышим». На Западе раскрыли, что Россия сделала с главной ракетой ВСУ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Постоянные российские удары сократили число ракет ATACMS и пусковых установок HIMARS, стоящих на вооружении ВСУ, новостей о них становится все меньше, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Источник: U.S. Army

«Они (украинцы — Прим. ред.) потеряли в общей сложности 13 пусковых установок HIMARS и РСЗО M-270 <…> Мы уже не слышим так много сообщений об их работе», — рассказал эксперт.

По его мнению, потеря этой техники стала для Украины настоящей катастрофой, поскольку США и их сателлиты менее охотно поставляют HIMARS и боеприпасы к ним.

В пятницу Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что возможная отправка дальнобойных ракет Украине не сыграет решающую роль в конфликте, несмотря на регулярные просьбы Киева предоставить этот тип оружия. Большинство российских военных самолетов находится вне зоны досягаемости даже для дальнобойных систем, напомнил он.

В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат военную технику и боеприпасы для ВСУ, станут законной целью ВКС.