«Не слышим». На Западе раскрыли, что Россия сделала с главной ракетой ВСУ

«Они (украинцы — Прим. ред.) потеряли в общей сложности 13 пусковых установок HIMARS и РСЗО M-270 <…> Мы уже не слышим так много сообщений об их работе», — рассказал эксперт.
По его мнению, потеря этой техники стала для Украины настоящей катастрофой, поскольку США и их сателлиты менее охотно поставляют HIMARS и боеприпасы к ним.
В пятницу Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что возможная отправка дальнобойных ракет Украине не сыграет решающую роль в конфликте, несмотря на регулярные просьбы Киева предоставить этот тип оружия. Большинство российских военных самолетов находится вне зоны досягаемости даже для дальнобойных систем, напомнил он.