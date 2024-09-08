Германия проигнорирует требование Китая о военных кораблях

Согласно международному праву, Тайваньский пролив свободен для судоходства, но Пекин настаивает, что имеет исключительное право запретить проход военных кораблей иностранных держав. Германия проигнорирует эту позицию вслед за США и другими западными странами, которые отказываются уведомлять Китай.
Корабли немецких ВМС в прошлый раз, в 2021 году, обошли Тайваньский пролив, за что правительство Германии подверглось критике за уступку Пекину. В этот раз, как пишет издание, в немецком правительстве поначалу также сомневались насчет целесообразности прохода.
Ширина пролива составляет 160 километров, он отделяет Китай от Тайваня. Пролив считается международными водами и имеет важное значение для мировой торговли, однако Китай считает проход по нему иностранных военных кораблей вызовом суверенитету, объясняет Associated Press. Китайская армия почти ежедневно отправляет в пролив и ближайшие районы корабли и авиацию.
Китай требовал от США «перестать злоупотреблять международным правом, прекратить все опасные провокации и строго дисциплинировать свои войска на местах», настаивая, что американские военные, проходящие через пролив, занимаются провокацией.
«Ни один член международного сообщества не должен подвергаться запугиванию или принуждению к отказу от своих прав и свобод. Вооруженные силы Соединенных Штатов летают, плавают и действуют везде, где это разрешено международным правом», — говорилось в майском ответе 7-го флота ВМС США в ощтвет на претензии Китая.