Германия проигнорирует требование Китая о военных кораблях

Немецкие военные корабли «Баден-Вюртемберг» и «Франкфурт-на-Майне» пройдут через Тайваньский пролив вопреки требованию властей Китая отказаться от появления в этом районе, поскольку Пекин считает остров и пролив своей территорией. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники. Берлин три года назад подвергся критике за уступку и в этот раз немецкие корабли пройдут спорным маршрутом.