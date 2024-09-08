Министр обороны Белоусов поздравил военных и ветеранов с Днем танкиста

«8 сентября 2024 года в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День танкиста! Во все времена личный состав танковых войск служил образцом мужества и истинного патриотизма, с честью выполнял служебный долг, вносил значительный вклад в укрепление обороноспособности государства и обеспечение его безопасности», ― сказано в заявлении министра.
Также Белоусов подчеркнул, что в ходе спецоперации на Украине российские танкисты демонстрируют высокий уровень подготовки, а также стойкость духа и героизм. Глава Минобороны отметил, что на передовой находятся военнослужащие, которые умело ориентируются в сложной обстановке, действуют смело и настойчиво, эффективно справляются с поставленными целями.
«Глубокой признательности заслуживает добросовестный и самоотверженный труд специалистов оборонно-промышленного комплекса, благодаря которому создаются уникальные образцы бронетанкового вооружения и техники. Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником и благодарю за верную службу. Желаю крепкого здоровья, стойкости духа и дальнейших успехов на благо Отечества!» ― поздравил министр.
Каждое второе воскресенье сентября в России отмечают День танкиста — праздник военных, которые управляют тяжелой бронетехникой, обеспечивая надежную защиту государственных границ страны. Еще со времен Великой Отечественной войны танковые подразделения стали одной из ведущих сил в любом сражении, а о самих танкистах слагали песни. В 2024 году праздничная дата выпадает на 8 сентября.