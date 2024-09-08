Министр обороны Белоусов поздравил военных и ветеранов с Днем танкиста

Каждое второе воскресенье сентября в России отмечают День танкиста — праздник военных, которые управляют тяжелой бронетехникой, обеспечивая надежную защиту государственных границ страны. Еще со времен Великой Отечественной войны танковые подразделения стали одной из ведущих сил в любом сражении, а о самих танкистах слагали песни. В 2024 году праздничная дата выпадает на 8 сентября.