Олбани
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

России многое предстоит сделать для победы в СВО, заявил Песков

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. России еще многое предстоит сделать для победы в специальной военной операции, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Источник: AP 2023

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Россия уже одержала победу в специальной военной операции.

«Еще многое предстоит сделать», — сказал Песков, отвечая на вопрос, согласен ли он с Алаудиновым.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России «не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно».

Песков Дмитрий